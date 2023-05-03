Путило приговорен к 20, Рудик - 19 годам колонии

Минским областным судом Степан Путило приговорен к 20 годам, Ян Рудик - к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 тыс. БВ (Br37 тыс.) каждому, сообщает БЕЛТА.

Путило и Рудик признаны виновными в организации на территории Беларуси массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, клевете и публичном оскорблении Президента. Кроме того, они признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем и других преступлениях.

В связи с тем, что обвиняемые Путило и Рудик скрылись от правосудия, уголовное дело в отношении них рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства.

Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Роман Протасевич, в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов NEXTA* и "Беларусь головного мозга" информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Кроме того, обвиняемые призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

*Экстремистское формирование с входящими в него структурными подразделениями на территории Республики Беларусь признано террористической организацией.