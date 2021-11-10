Путин и Меркель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили по телефону главы Германии и России. В Кремле заявили, что звонок состоялся по инициативе немецкой стороны. Владимир Путин предложил Меркель наладить обсуждение проблем между представителями стран - членов ЕС и Минском. Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники разговора выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейцы не желают показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе.