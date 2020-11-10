Путин: Навязывание белорусскому народу решений извне недопустимо

Навязывание белорусскому народу решений извне недопустимо. Об этом президент России сообщил сегодня на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференции. По мнению Владимира Путина, то же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Кыргызстане, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове.

