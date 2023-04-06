Путин рассказал, что объединяет Беларусь и Россию

Беларусь и Россию объединяют общие духовные, культурные и нравственные ценности. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

По его словам, на заседании ВГС предметно рассмотрено положение дел на приоритетных направлениях строительства Союзного государства и одобрен ряд решений, нацеленных на дальнейшее углубление интеграционных процессов.

"Такой настрой на активизацию работы по всем направлениям, по всему комплексу сотрудничества полностью разделяется и общественностью наших стран, и жителями наших государств, - подчеркнул Владимир Путин. - Наши страны объединяют традиционные дружба, общие духовные, культурные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство, и нам уже удалось многого добиться".

В тесной координации правительства Беларуси и России занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности, обратил внимание Президент. Развивается взаимодействие в валютно-финансовой и кредитно-денежной сферах, сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными странами, которые работают с Беларусью и Россией и хотят продолжать это сотрудничество в будущем.

"Эффективность таких совместных усилий подтверждается растущими показателями взаимной торговли. Россия прочно занимает место крупнейшего торгово-экономического партнера Беларуси", - сказал российский лидер. Свои слова он подкрепил данными о растущем товарообороте двух стран: за 2021 год он вырос на 35% до $40 млрд, а в 2022-м увеличился еще на 12% до рекордных $45 млрд. "Но по белорусской статистике - до $50 млрд с учетом услуг, - уточнил Владимир Путин. - Все, кто занимается вопросами экономики, понимают, что для наших стран это очень солидные величины".

При этом объемы поставок с обеих сторон сбалансированы, и это тоже очень хороший показатель совместной работы, заметил российский лидер.

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