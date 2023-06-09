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Путин: В июле начнутся мероприятия по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси
Подготовка сооружений для хранения тактического ядерного оружия в Беларуси заканчивается 7-8 июля. Сразу после завершения этой работы российская сторона начнет мероприятия, связанные с размещением соответствующих видов вооружений. Об этом заявил Президент России Владимир Путинна встречес Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Говоря в целом о ситуации в сфере безопасности, Владимир Путин охарактеризовал ее как стабильную. "Я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану: 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно", - сказал российский лидер.
Кроме тематики безопасности лидеры двух стран обсудили также вопросы экономического взаимодействия, оценив его темпы как очень хорошие.
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