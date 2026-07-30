ПВО Беларуси несет круглосуточное боевое дежурство

Подразделения противовоздушной обороны продолжают круглосуточно выполнять задачи по защите воздушных рубежей Беларуси. На боевом дежурстве используются современные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, способные обнаруживать и сопровождать воздушные цели в считанные секунды.

Контроль воздушной обстановки ведется непрерывно, а при появлении неопознанных объектов расчеты незамедлительно приступают к выполнению установленных алгоритмов.

Военнослужащий зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"В реалиях нашей страны задача охраны государственной границы в воздушном пространстве является ключевой, потому что нападение с воздуха сейчас в основном и происходят: атаки БПЛА, разного вида крылатых или баллистических ракет".

Постоянное совершенствование вооружения и высокая выучка личного состава позволяют обеспечивать надежную защиту белорусского неба, отмечают в военном ведомстве.