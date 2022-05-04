ПВТ планирует наращивать сотрудничество с Германией

Парк высоких технологий планирует расширять сотрудничество с Германией. Перспективы обсуждали на встрече с представителями Немецко-белорусского экономического клуба. По итогам прошлого года экспорт ПВТ в эту страну составил 3,4 % в общем объеме, в связи с этими резиденты будут использовать все возможности для наращивания взаимодействия. К слову, на долю Парка высоких технологий сегодня приходится почти 5 % ВВП и 33 % экспорта услуг.