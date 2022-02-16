Администрация ПВТ сформирует реестр адресов виртуальных кошельков, которые были задействованы в незаконных операциях. Главой государства подписан указ в развитие предыдущих, где у парка появились полномочия по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Почти четыре года назад в Беларуси были определены условия работы с цифровыми знаками - токенами. За эти годы практика подсказала нужность изменений и в законодательной базе. Так, реестр виртуальных кошельков поможет исключить использование их в противоправной деятельности и защитить добросовестных участников операций от рисков.



Сегодня в правовом поле ПВТ 5 резидентов, которые работают с криптовалютами, токенами и цифровыми знаками.