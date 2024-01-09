ПВТ, Технопарк и "Великий камень" впервые провели конкурс стартапов и определили два лучших

Помочь разработчикам в поиске потенциальных партнеров, обеспечить пакетом льгот и финансовой поддержкой. Парк высоких технологий открылся для новых резидентов и начал прием документов для регистрации. Только за прошедший год количество компаний в ПВТ увеличилась на 64, теперь их более тысячи. Но IT-кластер поддерживает и просто перспективных разработчиков, которые пока в состав парка не входят. В конце 2023-го ПВТ, Технопарк и "Великий камень" впервые провели конкурс стартапов. Определили два лучших. И они уже меняют жизнь белорусов.

Умный домофон помогает контролировать всю инфраструктуру двора через телефон. А в подъезд можно попасть при помощи индивидуального пароля, приложения или карты (она удобнее чипа). Жильцам дома даже не надо носить ключи. По всей Беларуси уже установили 100 таких умных домофонов.

Победил и еще один стартап - искусственный интеллект, который ставит диагноз по снимку в считанные секунды. Такая разработка серьезно упрощает и ускоряет работу врачей.