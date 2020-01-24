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ПВТ запустил пилотный образовательный проект для школьников
В Беларуси каждый день без малого 4десятка школьников начинают изучать языки программирования. За год их число увеличилось почти на 20 тысяч. Этому способствуют и образовательные программы Парка высоких технологий. Новый шаг - практическое использование знаний и создание умных гаджетов уже в 5 и 6 классе. Программирование - как основа базового образования: как, для кого и зачем - в репортаже Ксении Лебедевой.
Практическое программирование - со школьной скамьи
Микросхемы сегодня используют практически во всех электронных устройствах - от новогодних гирлянд до систем управления атомными станциями. Это микробит - карманный компьютер. На нем обучают детей азам программирования, после чего они могут запросто создавать умные гаджеты. Ученик 5-6 класса сможет запросто дать жизнь вот такому агрегату. Кстати, это прототип робота-пылесоса.
Об эффективности такого обучения Максим Массальский знает не понаслышке. Со школы увлечен робототехникой. Говорит, что программирование Micro:bit в Scratch-среде развивает у школьников интерес к изучению современных технологий. Ведь при грамотном подходе железо может стать одушевленным предметом.
Принцип простой: программа, написанная на обычном компьютере, сбрасывается через USB-провод на плату, активирует датчики. Если это система полива, то датчик влажности почвы, квадрокоптер - датчик удержания высоты и GPS-приемник.
ПВТ запустил пилотный образовательный проект для школьников
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
"Мы хотим, чтобы школьники наши - а им жить в этом мире - научились свободнее себя чувствовать не только с софтом, не только с программированием, не только в виртуальном мире, а и с реальным железом. Потому что программы пишутся не ради самих программ, а чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире".
Одна из задач проекта - создать сообщество инновационных учителей, которые умеют программировать платы Micro:bit на языках Python и Scratch. Именно эти люди смогут подготовить детей к новой цифровой реальности.
Программирование - как основа базового образования
В этом году в проекте принимают участие 27 школ из всей страны. И 28 преподавателей. Их отобрали почти из сотни конкурсантов. Сегодня наставники получили необходимое для занятий оборудование.