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Пьяного бесправника задержали в Минске, результат медосвидетельствования - 0,88 промилле
Пьяного бесправника задержали накануне в Минске. Ночью на пересечении улиц Свердлова и Бобруйской внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль BMW, водитель которого неадекватно вел себя на дороге. Инспектор подал сигнал об остановке, однако мужчина его проигнорировал. Началось преследование. На улице Карла Маркса иномарка остановилась, водитель попытался скрыться, однако его задержали. Результат медицинского освидетельствования показал 0,88 промилле. Установлено, что в октябре 2020 года 42-летний нарушитель был лишен прав.
Как отметили в ГАИ, на подобные нарушения ПДД будет самая жесткая реакция. Такое поручение подразделениям Госавтоинспекции дано министром внутренних дел.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин и с лишением права управления на 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от того, кому оно принадлежит. В отношении бесправников за неоднократное управление транспортным средством также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Особое внимание лицам, лишенным либо не получавшим право управления.
Также в ГАИ отмечают, что за невыполнение требований инспектора об остановке будут применяться самые строгие меры.
По поручению главы МВД сотрудники милиции нацелены на принципиальную и жесткую оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД.
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