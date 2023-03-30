Пьяного бесправника задержали в Минске, результат медосвидетельствования - 0,88 промилле

За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин и с лишением права управления на 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от того, кому оно принадлежит. В отношении бесправников за неоднократное управление транспортным средством также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Особое внимание лицам, лишенным либо не получавшим право управления.

Александр Войтешко, первый замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси