Пьяного водителя маршрутки задержали в Бресте

2 марта сотрудники ГАИ проверяли транспорт, который перевозит пассажиров. Около 9 часов утра на улице Смирнова инспекторы остановили маршрутное такси. Их внимание привлекли шторки на окнах микроавтобуса, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем. За рулем был 51-летний житель Брестского района. Во время беседы сотрудники заподозрили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,48 промилле алкоголя.