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Пьяного водителя маршрутки задержали в Бресте

Пьяного водителя маршрутки задержали в Бресте

В Бресте задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщает БелТА.

2 марта сотрудники ГАИ проверяли транспорт, который перевозит пассажиров. Около 9 часов утра на улице Смирнова инспекторы остановили маршрутное такси. Их внимание привлекли шторки на окнах микроавтобуса, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем. За рулем был 51-летний житель Брестского района. Во время беседы сотрудники заподозрили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,48 промилле алкоголя.

Микроавтобус поместили на охраняемую стоянку. На мужчину составлены административные материалы, в том числе за вождение в нетрезвом виде.

По словам водителя, спиртное он выпивал накануне вечером. К слову, в момент остановки в маршрутке пассажиров не было.

Фото: Pixabay

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