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Пьяного водителя маршрутки задержали в Бресте
В Бресте задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщает БелТА.
2 марта сотрудники ГАИ проверяли транспорт, который перевозит пассажиров. Около 9 часов утра на улице Смирнова инспекторы остановили маршрутное такси. Их внимание привлекли шторки на окнах микроавтобуса, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем. За рулем был 51-летний житель Брестского района. Во время беседы сотрудники заподозрили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,48 промилле алкоголя.
Микроавтобус поместили на охраняемую стоянку. На мужчину составлены административные материалы, в том числе за вождение в нетрезвом виде.
По словам водителя, спиртное он выпивал накануне вечером. К слову, в момент остановки в маршрутке пассажиров не было.
Фото: Pixabay
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