Пьяный минчанин блокировал движение и сбил инспектора ГАИ. Возбуждено уголовное дело

Пьяный минчанин блокировал движение, а затем сбил инспектора ГАИ на так называемом мирном протесте. Накануне вечером некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержании водителя Volkswagen Passat на столичном проспекте Дзержинского, по-своему интерпретировав события. Внесем некоторую ясность.

Сотрудники ГАИ Московского района в составе двух экипажей преследовали Volkswagen, который сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе перекрестка Дзержинского - Щорса. Пытаясь скрыться, водитель Passat заехал во двор по улице Разинской. А когда инспекторы попытались задержать нарушителя, в ответ он сбил задним ходом милиционера и протаранил служебную машину. Инспектор сейчас проходит лечение в госпитале.