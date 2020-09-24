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Пьяный минчанин блокировал движение и сбил инспектора ГАИ. Возбуждено уголовное дело

Пьяный минчанин блокировал движение, а затем сбил инспектора ГАИ на так называемом мирном протесте. Накануне вечером некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержании водителя Volkswagen Passat на столичном проспекте Дзержинского, по-своему интерпретировав события. Внесем некоторую ясность.

Инспектор госпитализирован в хирургическое отделение

Сотрудники ГАИ Московского района в составе двух экипажей преследовали Volkswagen, который сначала подрезал пассажирский автобус, а затем блокировал движение в районе перекрестка Дзержинского - Щорса. Пытаясь скрыться, водитель Passat заехал во двор по улице Разинской. А когда инспекторы попытались задержать нарушителя, в ответ он сбил задним ходом милиционера и протаранил служебную машину. Инспектор сейчас проходит лечение в госпитале.

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В отношении водителя Volkswagen возбуждено уголовное дело

30-летний житель Минска был задержан и доставлен на освидетельствование, результаты которого показали наличие в крови алкоголя. На сегодня материалы переданы следователям для правовой оценки. Возбуждено уголовное дело.

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