Пьяный мужчина с ножом напал на милиционеров в Ляховичском районе

Сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.

Василий Грицель, замначальника управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси