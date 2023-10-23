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Пьяный мужчина с ножом напал на милиционеров в Ляховичском районе

Нападение на милиционеров с ножом. В Ляховичском районе пенсионерка позвонила на линию 102, так как ее сын скандалил. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина напал на них с холодным оружием.


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Сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.
Василий Грицель, замначальника управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси

Агрессора отвезли в отделение милиции. Возбуждено уголовное дело.

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