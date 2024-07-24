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Пьяный водитель мопеда, ДТП из-за жары, пострадавшие пассажиры - обзор дорожных новостей за 24 июля
Гомель
Дорожная милиция Гомеля опубликовала видео погони за нетрезвым водителем мопеда. То, что парень за рулем двухколесного транспорта пьяный, уже позже подтвердило медосвидетельствование - 1,5 промилле алкоголя.
Мопед, который нечетко двигался по проезжей части ул. Мазурова в городе, наряд ДПС заметил уже ближе к полуночи в субботу, к тому же пассажир был без шлема. Экипаж подал сигнал остановиться, но нарушитель предпочел скрыться. Что интересно, инспекторы сперва задержали пассажира, а чуть позже водителя мопеда. Им оказался 26-летний житель Гомельского района, который действительно находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительское удостоверение. По итогу вышло 10 административных материалов, а мопед поместили на охраняемую стоянку.
Копыльский район
Не рассчитал габариты, неправильно выбрал боковой интервал, в итоге задел машину дорожной службы. Машиниста, а это 42-летний житель Минска, с травмами отвезли в больницу.
ГАИ поделилась подробностями аварии в Копыльском районе. ДТП произошло утром накануне. Водитель, управляя грузовым МАЗом в сцепке с полуприцепом, объезжал место дорожных работ, выехал на встречку, не смог разъехаться с техникой для укладки асфальта. В результате и произошло попутное столкновение, в котором пострадал рабочий.
Столбцовский район
Аномально жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками стала сопутствующим фактором ДТП, отмечают в ГАИ. Не исключено, что по этой причине и произошла авария в Столбцовском районе. Как известно, 69-летняя женщина за рулем Suzuki не справилась с управлением. Предположительно из-за утомленного состояния водителю стало плохо, в результате чего машина ушла с дороги и съехала в кювет.
Пассажира Suzuki, пенсионерку 64 лет, с места происшествия увезла машина скорой помощи. В ГАИ уточнили, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности.
Гомель
В Гомеле аварийная ситуация на дороге привела к тому, что пострадал пассажир в общественном транспорте. Это ДТП произошло утром 23 июля. 60-летний водитель автомобиля Ford при повороте направо частично выехал на соседнюю полосу движения, чем вынудил водителя автобуса, который пытался избежать столкновения, резко затормозить. Такой маневр привел к тому, что в салоне автобуса упала женщина. Ее увезли в больницу.
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