Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ

В Могилевской области пьяный водитель пытался уйти от ГАИ и сбил офицера.



Госавтоинспекция обнародовала задержание пьяного лихача в Чаусском районе. В милицию позвонил очевидец и рассказал о нетрезвом водителе за рулем Mazda. Экипаж ГАИ машину заметили на одном из перекрестков. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться со скоростью 160 км/ч. После неудачного обгона правонарушитель остановился. А когда его попытались задержать, выкрутил руль и надавил на газ, сбив инспектора с ног. Тотоказался на капоте, ударился о лобовое стекло, после чего его отбросило на обочину.В салоне машины уже находился второй милиционер, который в результате борьбы вытащил ключи из замка зажигания.



Задержанный - 36-летний житель Кричева. В крови у него обнаружили свыше 2,5промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.



