Пять лет испытаний: как Белорусский Красный Крест стал опорой для тысяч людей

Как за пять лет Белорусский Красный Крест прошел путь от организации, реагирующей на отдельные вызовы, до структуры, готовой к работе в условиях миграционных кризисов, природных катаклизмов и политического давления - в проекте "Специальный репортаж".

Через гуманитарные операции на границах, помощь переселенцам и восстановление после ураганов организация подтвердила свою способность действовать быстро и адресно. Сегодня в ее рядах более миллиона членов - это около 12 % населения страны.

Миграционный кризис 2021 года: первое серьезное испытание

Осенью 2021 года, всего через полтора месяца после вступления Дмитрия Шевцова в должность генерального секретаря, Беларусь столкнулась с беспрецедентным вызовом - миграционным кризисом на белорусско-польской границе. У погранперехода Брузги образовался стихийный лагерь, где тысячи людей оказались заложниками большой политики.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

"Работа на белорусско-польской границе нам очень много дала, мы успели переформатироваться, поняли свои слабые стороны. Отладили работу с облисполкомами, министерствами и ведомствами. И когда мы уже начали работать на белорусско-украинской границе, то, конечно, были учтены многие слабые стороны, на которые до этого мы просто не обращали внимания и не могли представить, что когда-либо мы столкнемся с тем или иным вопросом".

Владимир Караник, возглавлявший тогда Гродненскую область (2020-2025 гг.), вспоминает, что сотрудники Красного Креста находились на месте круглосуточно - 24 часа в сутки семь дней в неделю. "Не было ни одного визита ни на границу, ни в транспортно-логистический центр, когда бы не встречал людей в униформе Красного Креста", - отмечает он. За 135 дней работы в сложнейших условиях не был потерян ни один человек, а в лагере даже родились дети.

Красный Крест выступил координирующей силой, объединившей усилия государственных структур: быстро организовали питание, подвоз дров, развернули полевые бани.

2022 год: три мобильных точки на границе с Украиной

Когда в 2022 году начался поток беженцев с территории Украины, Белорусский Красный Крест уже был готов. На границе развернули три мобильных точки - в населенных пунктах Гдень, Новая Гута и Поддобрянка, две из которых работали круглосуточно.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Для нас главным было не оставить людей один на один с бедой. И мы руководствовались словами нашего Президента о том, что белорусы всегда умели сострадать и помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вся наша область включилась в работу по оказанию помощи. Были случаи, когда жители наших городов и районов помогали обустраивать жилье для семей переселенцев практически с нуля. Люди искренне хотели помочь тем, кто оказался вдали от дома. Особую роль в этой работе сыграл Белорусский Красный Крест. Сотрудники и волонтеры организации находились на передовой гуманитарной работы".

Только через мобильный пункт в Гдене прошли более 500 человек. В Поддобрянке организовали тысячи горячих обедов для жителей приграничных территорий. Сотни людей ежедневно получали медицинскую помощь и необходимые лекарства.

Государство обеспечивало организацию процесса, а Красный Крест помогал адресно дойти до каждого нуждающегося. Перемещенных лиц совместно с сотрудниками МЧС доставляли в санатории и дома отдыха, где они получали кров, питание и необходимые условия. Раненые проходили реабилитацию в лечебных учреждениях.

Истории людей: от первого набора до собственного дела

Семья Юли - родители и пятеро детей - бежала в Беларусь после начала военных действий. Они могли остаться в любой стране Евросоюза, но выбрали Беларусь. Уже в первый день сотрудник отдела по гражданству и миграции помог оформить документы, оформление которых обычно требует двух-трех визитов, и сам связался с Красным Крестом. "Сразу нам оказали помощь - продуктовый набор, средства гигиены. Это прямо было спасением первое время", - вспоминает Юля.

Михаил и Нина с тремя детьми родом с Донбасса. Женщина рассказала, что ее бабушка родом из Беларуси. "Она сюда постоянно звала нас, хотя жила в Украине, но сюда частенько приезжала. И папа очень хотел, чтобы мы сюда переехали. Свершилась его мечта. Я переехала", - улыбнулась она.

"Мы путешествуем уже с семьей где-то с 2018 года, - рассказал ее муж. - В 2014 все началось, у нас город близко был к боевым действиям".

Михаил работал на государственной шахте, имел хорошую должность и стаж более десяти лет. "Честно, я жалею, что еще в 2014 году с семьей не уехал", - признается он. Сегодня семья развивает собственное дело: теплицы с сезонными овощами и плантация малины. Они уже подали третью бизнес-инициативу - просят еще одну теплицу и котел для отопления.

Анастасия приехала с территории Донбасса с тремя детьми, будучи беременной четвертым. Ее путь лежал через Ростов, Москву, Ригу и Польшу. Красный Крест поселил семью в общежитии, помогал в роддоме, а после выписки заселил в только что открывшийся кризисный центр - они стали его первыми жильцами. Сегодня Анастасия сама помогает другим переселенцам: "Стараюсь как можно больше помочь. Иногда девчонки даже дают мой номер телефона, чтобы я могла проконсультировать их".

Не рыба, а удочка: поддержка бизнес-инициатив

Красный Крест отслеживает судьбу тех, кто к нему обращается за помощью. Принципиальная позиция - не просто раздавать помощь, а давать человеку инструмент для самостоятельной жизни. Для получения поддержки нужно предоставить своего рода бизнес-план и доказать жизнеспособность инициативы.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:

"Мы можем напрямую подсказывать, куда могут прийти люди и начать работать. Но различные другие механизмы существуют. Если человек решил самозанятым быть, мы оказываем помощь. Есть определенные структуры, которые нам в этом помогают по созданию так называемых бизнес-инициатив".

Он привел ряд примеров: многодетная семья в Ивановском районе получила хлебопечку и теперь печет хлеб на продажу - отзывы отличные, есть постоянный спрос; пчеловодам помогли закупить оборудование для производства меда; начинающим фермерам - оборудование для выращивания кур и продажи яиц; преподавателю музыки - музыкальные инструменты для занятий.

Юля благодаря организации зарегистрировалась как самозанятая и выпекает хлеб на закваске, делает пастилу, травяные чаи и лечебное мыло ручной работы. Тестомес и оборудование для нарезки трав от Красного Креста стали для нее средством исполнения желаний.

Социальная работа: от школьных рюкзаков до кризисных центров

В кризисных центрах по всей республике работают социальные складские помещения, куда люди приносят одежду, обувь и бытовую технику. Все сортируется и раздается нуждающимся.

Отдельный фронт работы - подготовка детей к школе. В Советской районной организации Минска акция "Соберем детей в школу" стартовала 1 августа. Помощь уже получили 64 ребенка, а всего планируется подготовить более 450 детей. Предприниматель Давыдовского рынка ежегодно оказывает благотворительную помощь: в этом году он принес около 200 новых платьев, 150 комплектов школьной одежды и 25 рюкзаков.

Особого внимания заслуживает Гомельский кризисный центр для лиц без определенного места жительства - самый большой в стране, работающий уже семь лет. Через него прошли более 250 человек, только в этом году трем гражданам помогли установить личность и оформить паспорта.

Команды быстрого реагирования и государственный социальный заказ

За пять лет количество волонтеров Белорусского Красного Креста выросло до 15,5 тыс. человек. Созданы 19 команд быстрого реагирования, которые умеют оказывать первую помощь, проводить психосоциальную поддержку, ориентироваться в лесу и спасать на воде.

Расширяется и государственный социальный заказ: по линии Министерства труда и социальной защиты охвачено 88 районов, по линии здравоохранения - 56 районов.