Пять человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки: поиски пенсионерки из Шумилинского района продолжаются

За минувшие сутки в лесах Беларуси заблудились пять человек. Происшествия произошли в Витебском, Шарковщинском, Шумилинском, Мядельском и Буда-Кошелевском районах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Женщина позвонила в 18.29 спасателям Шарковщинского района и сообщила, что потерялась в лесу вблизи деревни Зорька того же района. По словам спасателя Вадима Гамановича, с женщиной связались по телефону и попросили рассказать, где примерно она заблудилась. У лесного массива спасатели включили сигнально-говорящее устройство цистерны и проблесковые маячки, чтобы в темноте потерявшаяся смогла увидеть свет и пойти на него. Женщина 1969 года рождения почти сразу сказала, что слышит сигнал цистерны и отправилась на него, спасатели пошли ей навстречу, и спустя некоторое время они встретились на лесной дороге. Женщина была в нормальном состоянии, помощь медиков ей не понадобилась.

Около 18.00 в МЧС поступило сообщение, что в Шумилинском районе вблизи деревни Черенка в лесном массиве потерялась пенсионерка. Связь с женщиной отсутствовала, ее мобильный телефон разрядился. В полночь ее поиски были приостановлены, утром они будут возобновлены.

В 18.25 спасателям позвонил мужчина и сказал, что его тетя 1945 года рождения отправилась в лес за грибами и заблудилась вблизи агрогородка Копти Витебского района. Ночью поиски потерявшейся были приостановлены, сегодня утром пенсионерка вышла из леса самостоятельно.

В 18.42 дежурный РОВД сообщил в МЧС, что требуется помощь в поиске потерявшегося мужчины возле деревни Бонда Мядельского района. "Как нам стало известно, пожилой мужчина в 15.00 ушел из дома в лес и не вернулся. Мобильного телефона у заблудившегося не было. Тревогу забил сын потерявшегося. Сразу поиски проводили мы и сотрудники милиции, затем к нам присоединились работники пожарного аварийно-спасательного отряда. Они проехали на квадроцикле в направлении места, где пенсионера нашли в прошлый раз. За этот год он уже теряется не впервой. На пути к обозначенной точке потерявшийся был найден", - рассказали спасатели. Работники МЧС нашли пенсионера в 21.00.

В 21.56 стало известно о потерявшемся в лесу возле поселка Радеево Буда-Кошелевского района мужчине 1943 года рождения. Для поисковых работ были задействованы десять единиц техники и 21 человек, из них четыре единицы техники и девять работников МЧС. В 23.09 работники МЧС спасли потерявшегося мужчину, в медицинской помощи он не нуждался.

МЧС призывает перед отправкой в лес повторять правила безопасного поведения.