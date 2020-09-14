Двойной праздник. Пять девочек и трое мальчиков появились на свет в День города в 5-й больнице Минска. Поздравить молодых мам с радостным событием приехали представители местной власти. В Заводском районе это уже стало хорошей традицией. Конечно, не обошлась встреча без хороших пожеланий, цветов и подарков. Новое здание столичного родильного дома № 5 открыто в 2015. И только за последний год на свет там появилось почти 5 тысяч младенцев.



