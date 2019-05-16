5 дополнительных экспресс-маршрутов появятся в Минске во время II Европейских игр

Специальный транспорт будет доставлять пассажиров к главным спортивным площадкам. Три маршрута будут курсировать между "Минск-Ареной" и станциями метро "Пушкинская", "Немига", "Академия наук". Еще два соединят "Чижовка-Арену" и станцию метро "Автозаводская", стрелковый комплекс и метро "Уручье". График движения составлен с учетом расписания соревнований. Дополнительный транспорт пойдет и к фан-зонам. Подземка во время мультиспортивного форума будет работать до 4:30, наземный городской транспорт - до 5:00.