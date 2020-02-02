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Пять граждан Беларуси эвакуированы сегодня из города Ухань
Об этом сообщает наше посольство в Китае. Ранее стало известно, что всего в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, находятся 12 наших соотечественников. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался здесь транзитом. По сообщению МИД Китая, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. Другие страны, в частности Россия, Германия и США, также проводят эвакуацию своих граждан.
И сегодня в Китае заканчиваются новогодние каникулы, которые ранее правительство Поднебесной продлило из-за опасного вируса. Это значит, что перемещения внутри страны возрастут в сотни раз. Уже сейчас все прибывающие на вокзалы поезда подвергаются дезинфекции, у пассажиров измеряют температуру. Масштабные меры предприняты в провинции Сычуань. Контроль пассажиров осуществляется на автомагистралях, в сотнях временных пропускных пунктов.
Напомним, сегодня первую жертву коронавируса зафиксировали вне Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина из Ухани. До этого все смертельные случаи из-за нового вируса приходились на территорию КНР. Таким образом, погибших уже 304, число заразившихся подбирается к отметке в 15 000.
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