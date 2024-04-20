Пять новых аттракционов, прошлогодние цены - узнали, чем еще порадуют парки развлечений в Минске

Парки аттракционов выходят из "отпуска". Открытие сезона в белорусской столице планируется 26 апреля. Развлечения для детей и взрослых заработают в парках Горького, Челюскинцев и им. 900-летия Минска. Все аттракционы прошли межсезонное техобслуживание.

Из приятного для посетителей - цены на билеты останутся на уровне прошлого года. А еще - для действующих минских парков закупили 5 новых аттракционов. Колоссально обновит свой облик парк имени Уго Чавеса. Там заработают 10 новых оборудований и появятся площадки для занятий экстремальными видами спорта.

Подготовку к сезону с начала месяца контролируют эксперты от МЧС. К одной из проверок присоединилась съемочная группа АТН. Как готовят аттракционы к работе после зимы? И на какие риски идут люди в поиске острых ощущений? Об этом рассказала Виктория Радевич.

Посетители канадского парка развлечений Canada’s Wonderland пережили ужас - 30 минут провисели головой вниз. Такой трюк точно не входил в развлекательную программу. Высота светящегося аттракциона "Лесоруб" 23 метра. Обе оси внезапно перестали двигаться и изрядно напугали посетителей парка.

Таких примеров во всем мире достаточно. В поиске адреналина любители острых ощущений готовы разогнаться до 240 километров в час менее чем через 5 секунд или взлететь на 120-метровую высоту, а после за 10 секунд спуститься. Парки аттракционов все меньше становятся площадкой для развлечения исключительно детей. Но ведь чем экстремальнее развлечения, тем больше рисков. Здесь все индивидуально. У кого-то может закружиться голова просто от осознания, что его ноги отрываются от земли.

В Минске пока настолько экстремальных аттракционов нет. А те, что имеются, проходят серьезную проверку. И начало сезона они встречают полностью подготовленными. Об этом заботятся владельцы аттракционов и парков, а также специалисты Госпромнадзора МЧС.





Идет подготовка аттракционов к сезону эксплуатации. Мы проводим техническое освидетельствование, убеждаемся, что аттракцион технически исправлен. Все аттракционы, которые предоставляются нам для освидетельствования, как правило, проходят испытания с первого раза. Нарушения, которые могут быть выявлены, устраняются изготовителем, и проводится повторная проверка. Петр Климко, начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора МЧС Беларуси

Весной, когда аттракцион снимают с хранения, владельцы проводят его техническое обслуживание и диагностирование, если нужно - ремонт.

Один из примеров - после "зимовки" проверяют популярный среди посетителей парка отдыха аттракцион "Зодиак". Осмотр проводит эксперт Госпромнадзора МЧС - следит, чтобы все элементы защиты были надежны, как и в целом конструкция.

Завершающий этап проверки - аттракцион запускают с нагрузкой 75 кг (это стандартный вес, рассчитанный на одно посадочное место). Это испытание проводится после того, как аттракцион визуально осмотрели и испытали с двойной нагрузкой. И здесь нюанс: оборудование (даже если оно исправно) не допустят к работе, если проверку не прошел персонал.

В Германии отдыхающих забыли на колесе обозрения

Неординарный случай произошел в Германии минувшей осенью. В парке развлечений на западе ФРГ людей попросту забыли на колесе обозрения. Двое парней в кабине были уже на высоте, когда сотрудники парка отключили аттракцион, а после ушли домой, сообщает местная газета. В ожидании помощи заложники обстоятельств успели снять видео своего приключения, набравшее миллионы просмотров в соцсетях. Конечно, администрация парка в виновность "ответственных"сотрудников не верит, предполагая, что молодые люди специально спрятались ради хайпа.

В Беларусив этом плане подход серьезный. Хоть ЧПу нас и случаются редко, но без них тоже не обходится.

"Случаи, когда аттракцион останавливается, зависает, бывали. Причины могут быть разные: и скрытые дефекты в конструкциях, может быть элементарное отключение электроэнергии. В прошлом году зафиксировано 5 несчастных случаев, но это на водных горках. И все случаи связаны с нарушением пользованием посетителями", - пояснил Петр Климко.





Сезон аттракционов начнется в Минске 26 апреля