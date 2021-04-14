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Пять профильных предприятий объединили в белорусскую стекольную компанию
Бренд каждого из стекольных заводов Беларуси, которые с недавнего времени работают под крылом холдинга, сохранят. А всю продукцию будут продвигать под товарным знаком Белорусской стекольной компании. Вот так теперь расставлены приоритеты в отрасли, которая в последнее время не могла похвастаться завидным состоянием дел.
Собственно, для этого - улучшения финансового положения предприятий - объединили активы пяти заводов: "Белмедстекла", "Гомельстекла", "Гродненского стеклозавода" с филиалом "Елизове" и Стеклозавода "Неман". Расчет еще и на увеличение объемов производства листового стекла - почти в полтора раза, бутылок - вдвое, ампул - едва ли не в четыре раза больше, чем сегодня. И еще один акцент. Это клиентоориентированность - мировой рынок требует современных подходов.
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