Пять работников мясоконсервного комбината в Орше получили травмы из-за срыва крышки автоклава - Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

В Орше пять работников мясоконсервного комбината получили травмы из-за срыва крышки автоклава. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМЧС Беларуси.

Из-за срыва крышки вертикального автоклава, предназначенного для стерилизации продукции, в консервном цеху на территории Оршанского мясоконсервного комбината травмы получили 5 работников.Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 1 им. Семашко.

Устанавливаются причины произошедшего. Подразделения МЧС к работам не привлекались.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в результате ЧП на Оршанском мясоконсервном комбинате

Двух пострадавшихдоставят в Минск для дальнейшего лечения, сообщилив Министерстве здравоохранения.

По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, медицинские работники оршанской городской больницы № 1 им. Семашко оказывают всю необходимую помощь пяти пострадавшим в ЧП.

У всех пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, термические ожоги лица, тела, верхних и нижних конечностей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии - у них диагностированы ожоги 40-60 % тела. У троих - ожоги меньшей степени, они находятся в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия первую медпомощь оказывали четыре бригады скорой медицинской помощи, после этого пострадавших госпитализировали.

В больнице пациентам сделаны КТ головы, рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия, они также прошли необходимые лабораторные обследования. Провели осмотры узкие специалисты - оториноларинголог, невролог и хирург. По санавиации вызваны для проведения консультаций комбустиолог и анестезиолог-реаниматолог из Витебской областной клинической больницы. Проведена телеконсультация с заведующим ожоговым отделением БСМП Минска на предмет корректировок противошокового лечения.