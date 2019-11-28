Пять реальных историй о насилии в семьях в документальной ленте "Беларусьфильма"

Пять реальных историй о насилии в семьях в одном фильме. Накануне "Беларусьфильм" презентовал документальную ленту "Хороших девочек не бьют". Показ прошел в кинотеатре "Пионер". В 52 минутах авторы показали монологи женщин, пострадавших от бытовых скандалов. Проблема актуальна: ежегодно только в Беларуси регистрируют около 50 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием. В объективе режиссеров и работа "Радиславы". Общественное объединение с 2002 года защищает женщин от жестокого обращения и предоставляет им убежище.



Следующий показ 7 декабря. Фильм представят на фестивале Watch Docs Belarus.



