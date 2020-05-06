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Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси

Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси

"Модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты", - рассказали в Минобороны.

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