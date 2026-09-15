Стартовала пятая сессия Совета Республики восьмого созыва

Стартовала пятая сессия восьмого созыва Совета Республики. Главный ориентир - укрепление государственности и защита интересов белорусского народа.

Председатель Наталья Кочанова подчеркнула: предстоящая повестка будет насыщенной. Акцент в ближайшие месяцы традиционно сделан на бюджетный пакет на 2027 год и изменения в Налоговый кодекс.

Требования главы государства в этой сфере неизменны: необходимо обеспечить эффективное расходование средств на приоритеты социально-экономического развития, а также сформировать справедливую и сбалансированную систему налогообложения.

Кроме того, в повестке - новации в сфере трудовых и жилищных отношений, охраны труда, здравоохранения и защиты персональных данных. Символично, что пятая сессия стартовала в преддверии Дня народного единства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Вопросы, касающиеся здравоохранения, мелиорации, аквакультур и ряд других законопроектов, над которыми мы уже работаем. Межсессионный период - это не значит, что мы не работаем над законопроектами. Мы активно работаем, используя такие площадки, как экспертные советы, экспертно-консультативные советы. В своем вступительном слове акцентировали внимание наших коллег на необходимости работы по всем направлениям, которые сегодня для нас являются ключевыми. Это и работа с людьми, работа с населением, приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах. Их мы проводим достаточно много".

"Как и большинство членов Советской Республики, особой разницы не почувствовал, что такое межсессионный период и начало открытия сессии. Поскольку формат работы немножко поменялся: мы работали в трудовых коллективах, встречались с населением, реализовывали гражданские инициативы, если речь ведется о депутатском корпусе. Символично, что именно в канун таких значимых событий для нашего государства открывается сессия. Это День народного единства. Для меня, как и для каждого белоруса, День народного единства - это рецепт к мирному, спокойному, созидательному труду наших людей, к мирной и спокойной жизни", - отметил член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Горошкин.

Обсуждение продолжилось в стенах Конституционного суда. Во исполнение поручения Президента о более широком задействовании потенциала судей, в законотворческий процесс внедрен предварительный контроль нормативных актов. Это позволяет существенно повысить качество принимаемых законов.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Предварительный контроль, на котором акцентировал внимание глава государства, будет обсуждаться в аспекте превентивного конституционного контроля. Речь идет о ситуациях, когда при работе с жалобами Конституционный суд не находит прямых признаков нарушения прав и свобод граждан "в моменте". В то же время, прогнозируя последствия применения этих нормативно-правовых актов, суд видит определенную правовую неопределенность или пробелы, которые в перспективе как раз и могут вызвать неблагоприятные последствия".

Вся работа над законопроектами направлена на то, чтобы сделать жизнь граждан лучше. Любая инициатива призвана решать конкретные проблемы, защищать права людей и создавать условия для стабильного развития.