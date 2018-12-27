Пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступила на вооружение нашей страны

Пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступила на вооружение зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. Это позволяет не только нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС, но и значительно расширить боевые возможности вооруженных сил на северо-западном направлении. Белорусская система ПВО оснащена самыми современными ракетными комплексами. Одна такая машина способна захватить, сопроводить и уничтожить четыре воздушные цели. Трудностей не вызывают даже те, которые движутся на предельно малых высотах и на большой скорости.

