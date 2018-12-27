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Пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступила на вооружение нашей страны
Пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступила на вооружение зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. Это позволяет не только нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС, но и значительно расширить боевые возможности вооруженных сил на северо-западном направлении. Белорусская система ПВО оснащена самыми современными ракетными комплексами. Одна такая машина способна захватить, сопроводить и уничтожить четыре воздушные цели. Трудностей не вызывают даже те, которые движутся на предельно малых высотах и на большой скорости.
В это же время военные отметили немаловажную деталь: комплекс имеет потенциал для модернизации - уже ведется обновление ракеты для расширения зоны поражения до 18 километров. Кроме того, разрабатывается возможность увеличения боекомплекта боевой машины до 16 ракет. Продолжается выполнение Госпрограммы вооружения на 2016-2020 годы.
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