Пятая серия проекта "17 мгновений войны" сегодня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Сегодня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - пятая серия проекта Агентства теленовостей к 75-летию освобождения Беларуси "17 мгновений войны". Итоги трех дней наступательной операции "Багратион", завершение окружения Витебского котла и о первых боях в областном центре. А также единственный в истории военных кампаний таран бронепоезда танком. События 25 июня 44-го - в проекте "17 мгновений войны".