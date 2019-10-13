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Пятая серия проекта "Поколение.BY". В понедельник после "Панорамы"

Большие цели для себя в культуре ставят и наши тинейджеры. Их голоса все чаще и увереннее звучат на международных сценах. О вокалистах смотрите пятую серию проекта "Поколение.BY".

Команда Агентства теленовостей подробно изучила истории успеха ребят, которые буквально завоевали сцены "Славянского базара", российского и украинского проекта "Голос. Дети". И, что важно, они сделали это без десятков тысяч долларов и продюсерской поддержки. Только талант, труд и целеустремленность.

Как не бросить любимое дело после проигрыша на конкурсе? Что делать, чтобы развернуть кресла наставников? И не хромает ли учеба при плотном концертном графике? Узнаем уже завтра после "Панорамы".

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