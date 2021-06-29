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Пятерка явлений в мире, которые ошибочно были приняты за прибытие НЛО
Из всех календарных праздников на этой неделе, таких как день регги, день тропиков или день астероида, мы сегодня будем говорить о Международном дне НЛО. Оказывается, такой тоже есть. Представляю пятерку явлений, которые ошибочно были приняты за прибытие НЛО.
Интересный фотоснимок. В 1979 году он появился в книге под названием "НЛО: контакт с Плеядами" уфолога Уэнделла Стивенса, а сделал фото швейцарский фермер Билли Мейер, который утверждал, что установил связь с пришельцами и запечатлел кадры, которые это подтверждают. Позже эксперты пришли к выводу, что фото не были подделаны, однако они и не исключили факт того, что снимки могли быть сфальсифицированы другими способами. Например, Мейер мог прикрепить "космический корабль" к деревьям за кадром, используя специальную невидимую леску.
Следующим пунктом в рейтинге идет ситуация, которая попала в объективы автомобильного видеорегистратора в прошлом году в штате Флорида, США. Это видео было опубликовано в Сеть с подписью "летающий/летящий объект с зеленой вспышкой". Возможно, прямо сейчас многие возразят, ведь и в наших краях зачастую можно наблюдать подобные явления в небе. Однако во Флориде эта ситуация вызвала настоящий общественный резонанс. Местные СМИ рассуждали: неужели это НЛО? В итоге эксперты сошлись во мнении, что это, вероятнее всего, была падающая звезда.
В этом же штате случилась еще одна ситуация, которой достается следующее место. В феврале этого года в соцсетях появились фото и видео необычного летающего объекта. Это заметили многие местные жители и уже в очередной раз готовились приветствовать пришельцев, но опять этого не случилось. На этот раз НЛО оказался ракетой, на которой проводились испытания. Именно это и увидели тысячи людей.
Мистические огоньки серьезно напугали одного путешественника, который совершал прогулку по берегу Атлантического океана. Автор этого видео Аутер Бэнкс прокомментировал происходящее так: "Кто-нибудь, скажите, что это? Мы находимся посреди океана, рядом нет суши, тут нет ничего". Вероятнее всего, мужчину так впечатлили бумажные китайские фонарики, которых, кстати, очень часто на фото и видео издалека путают с инопланетными объектами.
Ситуации, которая чуть больше месяца назад произошла в Беларуси. Над нашей страной недавно был замечен целый ряд необычных летающих объектов, но не пугайтесь. Оказалось, что это спутники, принадлежащие предпринимателю Илону Маску. В 2015 году Маск запустил глобальную сеть спутникового интернета для всех стран мира. Недавно в небо была запущена новая партия из 60 спутников. Видео и фотографиями таких огоньков поделились пользователи из самых разных стран мира.
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