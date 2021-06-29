Пятерка явлений в мире, которые ошибочно были приняты за прибытие НЛО

Интересный фотоснимок. В 1979 году он появился в книге под названием "НЛО: контакт с Плеядами" уфолога Уэнделла Стивенса, а сделал фото швейцарский фермер Билли Мейер, который утверждал, что установил связь с пришельцами и запечатлел кадры, которые это подтверждают. Позже эксперты пришли к выводу, что фото не были подделаны, однако они и не исключили факт того, что снимки могли быть сфальсифицированы другими способами. Например, Мейер мог прикрепить "космический корабль" к деревьям за кадром, используя специальную невидимую леску.





