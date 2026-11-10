Пятиклассник из Беларуси стал победителем международного конкурса "Мост китайского языка" в Пекине

Отличные новости пришли из столицы Поднебесной: белорусский пятиклассник Константин Синявский добился высшей награды - стал призером международного конкурса "Мост китайского языка".

За награды боролись 417 человек из 106 стран.

Китайский язык стремительно набирает популярность в белорусских школах, а 12-я столичная гимназия уже 20 лет знакомит учеников с культурой Востока.

Знакомство с Китаем у Константина Синявского началось с культуры, затем пришла музыка, а следом языковые познания. С пяти лет он начал постигать культурный код Поднебесной, а в первом классе записался на факультатив по китайскому языку.

Сегодня в его расписании он каждый день. Чтобы лучше различать четыре тона одного из самых сложных языков планеты, мальчик занялся музыкой: 5-й год играет на фортепиано.

"В китайском языке всего четыре тона. Чтобы я улавливал эти тона, их различал, я начал ходить на музыку, потому что если ты не так поймешь слово, то уже получится другой смысл и предложение", - рассказал учащийся ГУО "Гимназия № 12 г. Минска" Константин Синявский.

В своем юном возрасте Костя обладатель 24 сертификатов и дипломов, подтверждающих уровень владения языком.

Когда школьник узнал о конкурсе "Мост китайского языка", то решил проверить знания. Прошел национальный отбор, опередил 198 соперников и получил право поехать в Пекин.

Усердная подготовка заняла около года, помогали ему прийти к своей цели опытные преподаватели.

Александра Тишкова, учитель китайского языка ГУО "Гимназия № 12 г. Минска":

"В основном, конечно, упор был на программу, потому что она достаточно хорошо проработана и сделана так, чтобы все шло последовательно и удобно для детей. Конечно же, дополнительно Костя решал олимпиады прошлых лет, как устные части, так и письменные тесты".

В столице Китая Костя не просто выступил, он покорил жюри. За комплексный тест 100 баллов из 100 - лучший результат, за устную речь - 66 из 70. Итог - именной трофей "Золотой мост" и диплом "За выдающиеся достижения в изучении китайского языка".

"Было две части: первая часть - надо было рассказать о себе и на тему веселого китайского языка. Вторая тема - творческий номер. В нем я выбрал игру на фортепиано, сыграл китайскую народную песню "Мо Ли Хуа" ("Цветок жасмина"). Для меня самые трудные вопросы были про историю Китая, потому что я в Китае до конкурса никогда не был, но я очень много читал, и у меня все получилось", - отметил Константин Синявский.

В планах у юного таланта подготовка к международному экзамену на знание языка и желание учиться в Китае на архитектора, а потом строить красивые здания в Беларуси.

Факт Китайский язык давно перестал быть экзотикой. Только в одной гимназии № 12 его изучают около 200 учащихся из 1300, а в столице китайский преподают в 23 учреждения образования.

Екатерина Петруша, директор ГУО "Гимназия № 12 г. Минска":

"Интерес к китайскому языку, который был 20 лет назад, и сегодня, конечно же, разный. Если 20 лет назад надо было объяснять, для чего, почему этот язык ввели среди прочих иностранных языков. А сегодня и объяснять не надо, что Китай - наш стратегический партнер, сегодня китайский надо изучать".

Китайский язык востребован: развивается "Великий камень", укрепляется Всепогодное партнерство Беларуси с Китаем.

За год более 5,5 тыс. школьников и студентов выбрали китайский как первый иностранный язык.