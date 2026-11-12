Пятиклассник нашел под Минском коралл возрастом около 400 млн лет

В Беларуси школьник нашел древний коралл. Уникальную находку сделал учащийся Чуриловичской школы Константин Зайченко.

Во время прогулки по окрестностям Мачулищей пятиклассник заметил на полевой дороге необычную окаменелость. Исследование природы, растений, животных и морских обитателей - увлечения Кости, поэтому мимо редкого камня пройти не смог.

Семья Зайченко передала находку на оценку специалистам. По мнению ученых, возраст коралла около 400 млн лет. Окаменелость относится к палеозойской эре, а на территорию Беларуси она попала во времена ледникового периода.

Редкая находка пополнит экспозицию Зоологического музея БГУ. Сегодня его коллекция насчитывает более 30 видов кораллов как современной, так и доисторической фауны.