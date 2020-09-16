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Пятилетний мальчик попал под колеса авто в Минске
Происшествие случилось во дворе дома на проспекте Дзержинского. Ребенок выбежал на проезжую часть со стороны игровой площадки, водитель экстренно затормозил, однако аварии избежать не удалось. Мальчик с травмой ноги госпитализирован. Известно, что отец ребенка в этот момент находился недалеко, выгружал вещи из личного авто. Госавтоинспекция напоминает взрослым про ответственность за детей. Внимательность поможет избежать таких происшествий.
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