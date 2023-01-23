Пятиметровый астероид "2023 BU" 26 января пролетит очень близко от Земли

Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский астроном Геннадий Борисов.

"Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей – ред.) Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU", - сказал Борисов.