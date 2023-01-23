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Пятиметровый астероид "2023 BU" 26 января пролетит очень близко от Земли
Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский астроном Геннадий Борисов.
"Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей – ред.) Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU", - сказал Борисов.
Обнаруженный им астероид диаметром порядка 5-6 метров движется в направлении Земли. Однако ученый подчеркнул, что такой объект вряд ли опасен, поскольку он пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты.
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