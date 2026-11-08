Пятый, юбилейный, наш: как прошел долгожданный чемпионат СМИ по колке дров

Краткий пересказ от ИИ

Правда и меткое слово в любое время ценились в белорусской журналистике и были ключевыми целями каждого материала. Чтобы сохранять репортерский и эфирный тонус, представители всей медиаотрасли (и не только нашей страны) вновь устроили большой марафон.

Чемпионат СМИ по колке дров 8 ноября состоялся в пятый, юбилейный раз. Традиция, которую в 2022 году заложил Президент Беларуси, - одно из самых долгожданных событий осени.

События на берегу водохранилища Вяча 8 ноября развивались с такой скоростью, которая соответствует духу профессии журналиста. Современные тенденции таковы, что в медиасфере нужно реагировать оперативно и, что самое важное, точно. Но ключевое - всегда быть подготовленным к любым вызовам, поэтому наша команда потрудилась последние недели на славу.

В одном из лесхозов Логойского района готовилась и команда Белтелерадиокомпании, и другие участники, по нашей информации. Но именно как наши ребята и лидеры этой сборной целеустремленной, смелой, спортивной готовились к чемпионату по колке дров среди СМИ, давайте очень коротко вспомним.

Взаимодействие оттачивали до максимума, ведь главное за период подготовки - сколотить коллектив, способный решать любые задачи как на медиафронте, так и на чемпионате по колке дров.

Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Журналисты Белтелерадиокомпании и в целом всей страны на информационном фронте воюют тоже по-честному, ни разу не расслабляясь. Для нас история после информационного фронта прийти и посоревноваться рядом с коллегами - тоже достаточно серьезная задача".

И вот настал самый ответственный день.

Еще более чем за час до старта количество участников превзошло даже самые смелые ожидания. Удивлялся размаху постоянный гость чемпионата по колке дров Александр Солодуха.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"Мне понравилось, что сегодня людей, по-моему, раза в три больше, чем в прошлый раз. Я начал опробировать звук, люди пошли к сцене. Здорово, пятый, юбилейный чемпионат по колке дров. Я думаю, накололи дров, будь здоров..."

"Вы ведь теперь понимаете, что сегодня наш главный приз - это не просто топор, безусловно, белорусский, наш новый хороший топор, но это топор, которым еще буквально накануне, вчера, Президент рубил дрова. И еще приятный бонус. Сегодня у нас главный приз команде-победителю не только топор, но и те самые рабочие перчатки Президента. Еще один трофей. Поэтому, надеюсь, что мотивация дополнительная у вас уже есть", - отметила Наталья Эйсмонт.

С особой миссией приехала на чемпионат по колке дров среди СМИ пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"То, чем мы сегодня занимаемся, оно же и в работе помогает тоже. Запрещенные приемчики против нас используют регулярно. Мы не отвечаем тем же, мы не отвечаем зеркально. Фейки - это не про нас. Но вот то, что рубить можем и будем, это безусловно".

Традицию заложил глава государства собственным примером, с самого первого чемпионата в 2022 году придал импульс всем участникам. А в этом году из-за рабочей командировки не смог приехать на чемпионат, но даже в эти дни традиции не изменил.

"Чтобы журналисты знали, что не они одни работают. Отдаю свой топор рабочий Беларуси. Большой привет журналистам. Они молодцы. Это исключительно в их честь", - напутствовал Александр Лукашенко.

Напутствие журналисты приняли буквально, и тут же бросились в борьбу.

Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании:

"Попалось неудачно, но, еще раз говорю, все в равных условиях. Была жребьевка, кто какой сектор вытащил, тот такой и вытащил. Я сегодня с ребятами общался, с коллегами из команды и т. д., все говорят, что заходишь в сектор, сразу адреналин. По-хорошему трясутся руки, трясутся ноги, по-хорошему сильно бьется сердце, учащается пульс. Поэтому, когда есть поддержка, конечно, здорово. Это классная атмосфера, это придает сил, эмоций".

Щепки летели в стороны как яркие сюжеты, тексты, включения и эфиры наших коллег. В результате все решила командная работа, и второй год кряду победила команда ВоенТВ.

Сергей Чупраков, главный редактор телекомпании "ВоенТВ":

"Сплотилась команда по-другому. Мы пересмотрели вопросы морального и духовного. Да, есть философия в этом, потому что в любом случае дух командный должен быть".

"Вы знаете, такое ощущение, когда Президент колет, а потом этот топор оказывается у нас в руках, мы чувствуем его в своей команде. Пускай это такая моральная поддержка. Президент журналистов поддерживает, помогает. То, что лично он в этом участвовал, это фактически наша работа вместе с ним", - добавил Сергей Чупраков.

В это утро, в котором нашлось место важному труду, победило на самом деле единство как медиасообщества нашей страны, так и всей родной для каждого Республики Беларусь. Но, к сожалению, с легкой грустью скажу, что не команда Белтелерадиокомпании держит трофей с автографом главы государства. Этот трофей у команды ВоенТВ. Но все впереди. Главное, что сегодня такая атмосфера классная сложилась.