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Пятый полет вертолета Ingenuity на Марсе прошел удачно
Он продолжался 108 секунд. За это время Ingenuity переместился на 129 метров на юг, поднялся на высоту 10 метров и сделал цветные фотографии высокого качества. В отличие от первых четырех попыток, на место старта марсоход не вернулся. Кроме того, стали известны подробности четвертого полета. В NASA сообщили, что марсоход Perseverance впервые записал звук работы лопастей вертолета.
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