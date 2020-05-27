Пышные оладьи

Возьмем:



250 мл кефира,

40 мл воды,

1 яйцо,

240 г муки,

2 столовые ложки сахара,

пол чайной ложки соли истолько же соды,

растительное масло.

Кефир выливаем в кастрюльку, добавляем воду, перемешиваем, ставим на плиту. Подогреваем. Кефир должен быть довольно теплым, но не горячим.

Жирность кефира для хорошего результата не имеет значения. Можно использовать как очень жирный, так и однопроцентный кефир.

В отдельной мисочке смешиваем яйцо, соль и сахар. Взбиваем венчиком или вилкой до однородной массы. Добавляем к яичной массе теплый кефир. Взбиваем, пока на поверхности не появятся пузырьки. Частями добавляем просеянную муку. Перемешиваем до однородной массы. И только в самом конце вводим соду.

Если в тесте есть кисломолочные компоненты, например, кефир, соду можно не гасить.

Еще раз все перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым, должно медленно сползать по ложке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем оладушки до готовности с двух сторон.Подаем со сметаной или вареньем.