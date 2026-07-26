QR-коды и терминалы QR-box: как "Белпочта" соединила тепло рук и высокие технологии

Помните времена, когда поход на почту был целым событием? Надо было заполнить бумажки, найти паспорт, обязательно отстоять очередь. Совсем скоро белорусы забудут эти атрибуты. Цифровизация сделала отправку посылок такой же простой, как заказ пиццы или вызов такси.

Больше никаких бумаг - только технологии. Сегодня для того, чтобы отправить или получить посылку, достаточно пары секунд и экрана смартфона. Штампы и марки заменил обычный QR-код.

Сегодня в деревню вместе с корреспонденцией почтальон приносит не только письма, но и высокие технологии. Например, в агрогородке Выверы в маршруте почтальона Оксаны Николаевны на этот раз 30 домов. Она сама почти 30 лет в профессии, поэтому знает каждого сельчанина по имени, да и ее встречают как дорогого гостя, все-таки и фамилия у местного почтальона - Царь.

Почтальон Оксана Царь

"До чего дошел прогресс!" - развел руками житель агрогородка Михаил Гнилозуб. Традиционная почта буквально рулит технологиями, ведь вместе с Оксаной Николаевной к нему приходит целое отделение связи, только в цифровом формате. Буквально можно сказать, что это мобильный почтальон. С помощью электронного устройства все происходит быстро и просто в режиме онлайн - от подписки и выдачи пенсии до оплаты коммунальных платежей. Теперь не надо преодолевать большие расстояния. Компактное устройство со специальным программным обеспечением содержит в себе, по сути, смартфон, терминал, принтер и десятки услуг почтовых и банковских в один клик.

"Думала, не справлюсь, но дети научили, подсказали. Пару минут - и все. Надо идти в ногу со временем", - поделилась почтальон отделения почтовой связи "Криница" РУП "Белпочта" Оксана Царь.

Житель агрогородка Выверы Виктор Майсеня уже спланировал к приходу почтальона список дел - оплатить коммунальные платежи, покупки и обязательно приобрести открытку, чтобы отправить весточку близким.

И это еще не все, чем готовы удивить почтальоны сегодня. В агрогородке изучают возможности цифрового супермаркета Post Market: сотни товаров, выбирая и заказывая их, курьеры доставят в любой, даже самый отдаленный уголок Беларуси. Мобильность - то, что отличает интернет-площадку от других. Сельчане уже заказывали газонокосилку и стройинструмент. "Да, высокие технологии упрощают работу, - резюмировала почтальон. - Но главное в ней - радость и улыбки на лицах жителей".

А вот в семье специалиста отделения почтовой связи № 76 г. Минска РУП "Белпочта" Ирины Мешковой так уж повелось, что профессиональную эстафету передают уже в третьем поколении. Девушка помнит, как в детстве с мамой в Борисовском районе развозила на велосипеде письма.

Ирина Мешкова:

"С детства смотрела на марки, письма. Было безумно интересно попробовать, что это такое, поэтому выбор пал на такую профессию. Мы развиваемся каждый день, становится все только лучше. Тогда, когда я училась на эту профессию, с тех пор поменялось столько всего. Я не изучала современные технологии, которые внедряются сегодня".

Ирина Мешкова

Сегодня после университета молодой специалист работает в минском отделении связи и рассказывает посетителям уже о новых возможностях почты. Терминалы QR-box позволяют самостоятельно отправлять посылки за пару минут, минуя очереди, а бумажная рутина - от заполнения бланков от руки до взвешивания оператором - перенесена в смартфон. Оформление происходит через приложение или сайт с получением QR-кода, который сканируется в отделении, после чего остается только наклеить ярлык и отправить посылку.

Как отметила гендиректор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, в 2024 году было всего лишь 1 тыс. отправлений через QR-box. В 2025 году эта цифра составила 57 тыс., а за 6 месяцев 2026-го насчитывается уже более 110 тыс. отправлений. За полгода прирост составил больше чем в два раза. Такой проект, по ее мнению, способствует сокращению времени ожидания человека в очереди.

На Минском сортировочном пункте связываются воедино все региональные узлы связи Беларуси. По сути, это мини-завод, на котором десятки линий работают в почтовый унисон. Конверты не перебирают вручную, ведь к технологическому процессу подключились автоматические линии. В день поступает только писем около 1,5 т. За считаные минуты машина сортирует сразу несколько сотен конвертов. Процесс автоматизации не стоит на месте. Теперь сортировка посылок идет быстрее.

"Письмосортировочные машины позволяют обрабатывать значительное количество писем без участия человека по 240 направлениям, рассортировывая каждую письменную корреспонденцию вплоть до доставочного участка каждого населенного пункта. Сегодня все это делается с помощью робота-машины, хотя, с другой стороны, без человека тоже не обходится", - объяснила Светлана Юркевич.

К письмам-"путешественникам" относятся конверты, заполненные неразборчивым почерком. Для распознавания букв операторы в специальной программе увеличивают адрес в несколько раз и отправляют письмо на повторный круг. Несмотря на цифровую эпоху и мессенджеры, бумажные письма по-прежнему остаются в моде, уверена жительница Минска Марина Иванова. Чувства, вложенные в строки, написанные от руки, являются бесспорным преимуществом перед цифрой.

Сергей Ляшкевич, замначальника цеха по обработке почты и экспедированию печати производства "Минская почта" РУП "Белпочта":

"Я говорю детям, что сообщение, отправленное в TikTok, Viber, Telegram, потом забудется, а получить открытку с теплыми словами более приятно. Это сохранится на многие годы. Через 10-20 лет эту открытку можно взять и вспомнить человека".

Без высоких технологий на почте сегодня не обойтись, ведь все хотят, чтобы письмо или посылка максимально быстро доходили до адресата. К слову, белорусская почта в год отправляет более 150 млн писем, и это не считая посылок и печатных изданий.

Главное фото: Минская правда