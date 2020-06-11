QR-код вместо наличных. Проезд в столичных маршрутках можно оплатить онлайн

Чтобы рассчитаться за проезд, достаточно просто иметь смартфон и быть авторизованным в приложении "Оплати" от резидента Парка высоких технологий - компании LWO - и Белинвестбанка. Быстро, удобно, безопасно - все это характеристики мобильного платежного сервиса. По достоинству его оценили более 100 тысяч человек. Сегодня в приложении зарегистрирован юбилейный пользователь.



О технологии и ее возможностях расскажетВиктория Антоненкова. Комфорт для водителя, безопасность для пассажиров, упрощенные условия для бизнеса. Столичный маршрут № 1077 сегодня в центре внимания. Здесь первым в Минске заработал мобильный платежный сервис "Оплати".









Оплата в один клик

Никакой мелочи и долгого отсчета сдачи, никаких очередей на входе. Чтобы купить билет, достаточно отсканировать QR-код. Доступ с любого места - считывание с расстояния до 2,5 метра.Оплата в один клик. Встроенный в приложение сканер наводим на наклейку, выбираем количество билетов, нажимаем "Оплатить". Единственное, о чем лучше позаботиться заранее, - это установить приложение. "Оплати" можно скачать бесплатно в App Store или Play Market. Регистрация с помощью идентификационного номера паспорта.





Прежде всего это безопасность

О ней позаботились и разработчики. Высокая степень защиты данных, сложная система шифрования. Пополнить электронный кошелек можно с карточки любого банка без процентов и комиссий, в системе ЕРИП, в кассе любого банка. Специальное мобильное приложение для контроля оплаты проезда. 4 счетчика фиксируют количество пассажиров, купивших билет, за рабочую смену, рейс и на каждой конкретной остановке. Есть счетчик и для наличной оплаты. Таким образом, водителю не нужно отвлекаться во время движения, а владельцы бизнеса получают прозрачность расчетов и мгновенное поступление выручки на банковский счет без лишних комиссий и переплат за эквайринг.