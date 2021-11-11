Р. Алоян о кризисе на белорусско-польской границе

Ситуация не оставляет равнодушным никого. Людям приходится буквально выживать на открытой местности, а колючая проволока лишь дополняет ужасающую картину, словно из концлагеря. Весь мир становится свидетелем бесчеловечного отношения со стороны поляков. Помощь, которую оказывает наша страна мигрантам, словно капельница поддерживает на морозе обессиленных людей. В адрес белорусов поступают слова благодарности от представителей курдского народа за поддержку беженцев. Это видео из Украины от подписчика соцсетей международного радио "Беларусь" нашего медиахолдинга. Рустам Алоян - доцент, кандидат наук, представитель курдского землячества, проживающий в Киеве, высказался о проблеме (видео).