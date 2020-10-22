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Р. Бизяев: Перевороты в Украине не пошли на пользу развитию стран

События в Беларуси в центре внимания и международных экспертов. Аналитики обращают внимание: перед глазами много примеров, когда попытки решать вопросы на улице не заканчиваются ничем хорошим. Сильная экономика - не то, чего добиваются организаторы беспорядков из-за рубежа. Мнение украинского политолога Руслана Бизяева.

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