Р. Бортник: на самой встрече Байдена и Зеленского "ничего стратегического подписано не было"

Нет ни одного подписанного соглашения, которое бы имело стратегический характер. Вот что такого переломного мы подписали или что такого, что Зеленский анонсировал в преддверии этого визита. Отраслевые соглашения, рабочие, как соглашение с Министерством обороны, которые просто продолжают нынешнюю стратегическую, военную, экономическую инерцию сотрудничества между Украиной и США. Но говорить, что после этого визита отношения и взаимоотношения между Украиной и США вышли на какой-то новый уровень, достигли какого-нибудь стратегического партнерства, вообще нет оснований. Потому что ничего стратегического не подписано.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики