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Р. Бортник: на самой встрече Байдена и Зеленского "ничего стратегического подписано не было"

Владимир Зеленский, вдохновившись встречей с лидером США Джо Байденом, заявил, что Украина станет лидером Европы, будет сильной и успешной. На выступлении в Стэнфордском университете похвастался украинский президент и созданием в стране несуществующих вооружений. На самой встрече лидеров двух стран "ничего стратегического подписано не было". Таким мнением поделился директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Нет ни одного подписанного соглашения, которое бы имело стратегический характер. Вот что такого переломного мы подписали или что такого, что Зеленский анонсировал в преддверии этого визита. Отраслевые соглашения, рабочие, как соглашение с Министерством обороны, которые просто продолжают нынешнюю стратегическую, военную, экономическую инерцию сотрудничества между Украиной и США. Но говорить, что после этого визита отношения и взаимоотношения между Украиной и США вышли на какой-то новый уровень, достигли какого-нибудь стратегического партнерства, вообще нет оснований. Потому что ничего стратегического не подписано.
Руслан Бортник, директор Украинского института политики

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