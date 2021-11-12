Р. Головченко: Беларусь нацелена на развитие региональной интеграции

Беларусь нацелена на развитие региональной интеграции. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на заседании Совета глав правительств СНГ. Встреча прошла в формате видеосвязи. В зоне особого внимания, по мнению Романа Головченко, должны быть вопросы защитных механизмов и поиск опорных точек развития интеграции. Так, благоприятные условия для развития экономик Содружества оказывает созданная зона свободной торговли товарами. Следующий шаг - свободная торговля услугами. Работа над проектом соглашения длится уже 9 лет. Документ крайне важный, ведь, по статистике, 2/3 ВВП в развитых странах приходится именно на свободную торговлю услугами. Соглашение может быть подписано в мае будущего года на следующем заседании Совета. Местом встречи глав правительств СНГ станет Нур-Султан.