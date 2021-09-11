Р. Головченко: Экономика Беларуси выиграет от реализации союзных программ в росте ВВП до 1 млрд долларов

По предварительным расчетам, экономика Беларуси выиграет от реализации союзных программ в росте ВВП до миллиарда долларов. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Роман Головченко. Кроме того, создается благоприятная среда, где будет повышаться эффективность бизнеса, расти его прибыль, как и поступления в бюджет. Конкуренция на равных - так будет выстраиваться новая интеграционная модель Беларуси и России. И самая главная задача - нарастить присутствие наших производителей на огромном российском рынке. Также Беларусь рассчитывает на доступ к госзакупкам и тем мерам, которые имеют национальные производители в России.