ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Р. Головченко: Все места захоронений времен Великой Отечественной будут мемориализированы

Под Минском начались раскопки захоронения времен Великой Отечественной.Работа по установлению новых фактов геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны продолжается. Под Минском в урочище Уручье начались раскопки - его предположительное местонахождение было установлено в рамках расследования уголовного дела. По оценкам Генпрокуратуры, здесь могут находиться останки более 8 тысяч человек. И это не предел. Всего в окрестностях столицы, судя по собранным архивным данным, находится не менее семи таких погребальных ям - их еще предстоит найти. А общее число жертв нацистских преступлений может превышать 38 тысяч. И сегодня на раскопках премьер Роман Головченко отметил, что во всех местах, которые до сих пор были неизвестны, установят мемориалы, а память жертв будет увековечена.



За короткий период времени, начиная с лета, уже проделана большая работа и вскрываются все новые страшные события тех дней. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все места расправ над мирным населением и военнопленными на территории нашей страны. В будущем все места, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы. Будет увековечена память жертв, которые там погибли.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси


Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны

В рамках расследования дела о геноциде белорусов свое документальное подтверждение находят факты того, что к уничтожению мирного населения причастны националисты коллаборационистских формирований Латвии, Литвы, Украины, а также воинские формирования Армии Крайовой. Заместитель генпрокурора Алексей Стук с сожалением отметил, что подобное настроение передалось и современным политическим элитам отдельных стран.


Изображение
Нам иногда отказывают в оказании правовой помощи по этому уголовному делу, отказывают в выдаче определенных лиц. Это сделала уже Литва и Латвия. Активную помощь, конечно, нам оказывает Россия. У нас уже есть достаточные данные для восстановления исторической справедливости, недопустили реабилитации нацизма. И нашим гражданам, и мировой общественности мы готовы рассказать о тех фактах, которые пока являются белыми пятнами в истории Великой Отечественной войны. Это будет иметь не только историческое, но и политическое, идеологическое значение.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси


Установить все факты преступлений нацистов на белорусской земле - одна из первостепенных задач. Сейчас как никогда важно сохранить память о мужестве и героизме нашего народа и передать ее новому поколению.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все