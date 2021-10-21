Р. Головченко: Все места захоронений времен Великой Отечественной будут мемориализированы

Нам иногда отказывают в оказании правовой помощи по этому уголовному делу, отказывают в выдаче определенных лиц. Это сделала уже Литва и Латвия. Активную помощь, конечно, нам оказывает Россия. У нас уже есть достаточные данные для восстановления исторической справедливости, недопустили реабилитации нацизма. И нашим гражданам, и мировой общественности мы готовы рассказать о тех фактах, которые пока являются белыми пятнами в истории Великой Отечественной войны. Это будет иметь не только историческое, но и политическое, идеологическое значение.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси