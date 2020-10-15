ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Р. Панкратов о радикализации протестов в Беларуси

Протесты на белорусских улицах становят все более радикальными и провокационными, с участием криминала в том числе. Так, своим мнением о попытках раскачать ситуацию в нашей стране поделился латвийский эксперт Руслан Панкратов.

Р. Панкратов о разрушении пирамиды провокаторов


Одним эффективным оружием было действие, которое может сделать высшее руководство в республике. Вот для примера диалог, когда Александр Григорьевич пришел в сезон. Этого никто не ожидал. Так никто и не делал. Это очень сильный шаг. И он практически всю эту долго выстроенную пирамида провокаторов просто ее разрушил. Поэтому чем больше вот таких неординарных шагов против провокаторов, это было бы очень сильной стороной".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все