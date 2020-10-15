Р. Панкратов о радикализации протестов в Беларуси

Протесты на белорусских улицах становят все более радикальными и провокационными, с участием криминала в том числе. Так, своим мнением о попытках раскачать ситуацию в нашей стране поделился латвийский эксперт Руслан Панкратов.



Одним эффективным оружием было действие, которое может сделать высшее руководство в республике. Вот для примера диалог, когда Александр Григорьевич пришел в сезон. Этого никто не ожидал. Так никто и не делал. Это очень сильный шаг. И он практически всю эту долго выстроенную пирамида провокаторов просто ее разрушил. Поэтому чем больше вот таких неординарных шагов против провокаторов, это было бы очень сильной стороной".