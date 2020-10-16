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Р. Панкратов о воздействии на политическую ситуацию в Беларуси
О том, что к ситуации в Беларуси приложили руку из-за рубежа, уже далеко не тайна. Кому это нужно, и как реализуется план - мнение латвийского политолога Руслана Панкратова.
Руслан Панкратов, глава партии "Действие", Латвия:
"Явные признаки внешнего воздействия были видны с самого начала. Люди даже не смущались переписывать эти методички. Это все одна и та же методичка, начиная чуть ли не со дня создания 50-х годов 20 века. Поэтому очевидно, что ситуацию выгодно раскачивать только коллективному западу, прежде всего такой с Госдеп, ЦРУ, Ми-6. Эти организации непосредственно участвуют в свержении власти, завуалируют это под цветную революцию и, конечно, делают это все чужими руками, подпитывая белорусскую оппозицию или теми, кто может недоволен чем-то.А что касается противодействия, здесь полицейским и КГБ должны помочь белорусские СМИ. Вовремя спецслужбы будут выявлять все эти организационные вещи, особенно финансирование. Здесь как раз как американцы говорят "иди за деньгами". Понятно, что это все хорошо и достаточно щедро финансируется. Нужно искать эти источники финансирования и обнулять. Но нужно это красиво и грамотно показывать, делать ролики правильно, аналитические программы, людям нужно показывать, с людьми нужно разговаривать, им нужно показывать, какими методами это будет происходить".
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