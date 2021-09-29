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Р. Пархамович: К концу пятилетки не менее трети от всего вводимого жилья в Беларуси составят электродома

К концу пятилетки не менее трети от всего вводимого жилья в Беларуси составят электродома. Такую перспективу обозначил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время выездного заседания парламентариев в Бобруйске. Делегация ознакомилась с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры Бобруйска, посетила новую школу и ясли-сад, а также побывала на строящемся объекте, ввод которого запланирован уже в октябре. Основной темой встречи стало изучение проблемных вопросов при строительстве объектов социальной инфраструктуры с использованием современных конструкций.

На ближайшую пятилетку государственной программой "Строительство жилья" запланирован поэтапный рост объемов вводимого в стране жилья. Если в прошлом году по доведенному заданию мы строили 4 млн кв. м, то к концу этой пятилетки цифры составят практически 4,5 млн кв. м. Параллельно с этим будут увеличиваться объемы строительства жилья с государственной поддержкой. Особое внимание министерство уделяет строительству арендного жилья. Запланирован также рост строительства, по которому мы хотим выйти на показатель не менее 250 тыс. кв. м в год строительства такого жилья, и электрожилье".
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси
"Мы были приятно удивлены теми объектами, которые построены в Бобруйске. Однако не стоит забывать, что государство тратит огромные средства на возведение этих объектов, поэтому сегодня мы также изучали возможность их удешевления не в ущерб качеству".
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Участники выездного заседания также посетили Бобруйский завод крупнопанельного домостроения.

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