Р. Пархамович: К концу пятилетки не менее трети от всего вводимого жилья в Беларуси составят электродома

На ближайшую пятилетку государственной программой "Строительство жилья" запланирован поэтапный рост объемов вводимого в стране жилья. Если в прошлом году по доведенному заданию мы строили 4 млн кв. м, то к концу этой пятилетки цифры составят практически 4,5 млн кв. м. Параллельно с этим будут увеличиваться объемы строительства жилья с государственной поддержкой. Особое внимание министерство уделяет строительству арендного жилья. Запланирован также рост строительства, по которому мы хотим выйти на показатель не менее 250 тыс. кв. м в год строительства такого жилья, и электрожилье".

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси