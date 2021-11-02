Р. Скотт: Джо Байден стал катастрофой для США

Джо Байден стал катастрофой для США. Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт. Всего за 9 месяцев на посту 46-й президент довел США до максимально низких показателей в экономической сфере. В третьем квартале, по данным министерства торговли, американский ВВП упал до 2 % годовых. В стране растет инфляция и цены на продукты. Все это в конечном итоге, по мнению сенатора, может привести к еще более плачевным последствиям и даже полному экономическому краху.